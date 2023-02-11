Англія

Захисник Баєра може перебратись в АПЛ.

Захисник Баєра Джонатан Та вже певний час показує високий рівень грі у складі леверкузенського Баєра, тому привернув увагу інших клубів.

Як повідомляє видання 90min, німецький футболіст входить до списку інтересів двох представників АПЛ — Ліверпуль та Ньюкасл.

Зазначимо, що в цьому сезоні 27-річний Джонатан Та відіграв 25 поєдинків, в яких відзначився голом та отримав п'ять жовтих карток.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль готовий продати Матіпа, тому місце для нового захисника може звільнитися.