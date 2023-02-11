Англія

Захисник може змінити клуб.

Ліверпуль вже готується до комплектації складу на наступний сезон, тому визначився з тим, кого готовий продати.

Як повідомляє видання Football Insider, мерсисайдці готові продати захисника Жоеля Матіпа. Клуб оцінює гравця в 15 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що африканський футболіст виступає за Ліверпуль ще з 2016 року, коли перейшов з Шальке на правах вільного агента.

Нагадаємо, в матчі проти Вулвергемптона Жоель Матіп показав дуже невпевнену гру, а його команда програла з рахунком 0:3.