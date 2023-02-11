Українець провів 67 хвилин у матчі 23-го туру АПЛ, який завершився внічию (1:1).
Михайло Мудрик проти Вест Гема, getty images
11 лютого 2023, 16:52
У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі не зміг переграти Вест Гем у виїзному лондонському дербі.
У цьому протистоянні взяв участь український вінгер "синіх" Михайло Мудрик, який вийшов у стартовому складі та провів на полі 67 хвилин.
За цей час 22-річний українець взяв участь у єдиній результативній атаці Челсі, яка завершилася голом Жоау Феліша на 16-й хвилині.
Також Мудрик міг записати на свій рахунок асист у першому таймі, але гол Кая Гаверца після розрізної передачі українця не зарахували через офсайд.
Статистичний портал WhoScored оцінив гру Михайла проти Вест Гема дуже посередньо — 6,3, що є однією з найгірших оцінок серед гравців Челсі.
Портал SofaScore поставив Мудрику середню оцінку 6,7.
Портал Fotmob оцінив виступ українського вінгера Челсі у 6,6.