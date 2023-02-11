Дивіться відео найкращих моментів матчу 23 туру чемпіонату Англії, що відбувся 11 січня 2023, 14:30.
Вест Гем — Челсі, getty images
11 лютого 2023, 17:24
У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі не зміг переграти Вест Гем у виїзному лондонському дербі.
Команди обмінялися забитими м'ячами у першому таймі, авторами яких стали Жоау Феліш та Емерсон, після чого більше не забивали та зберегли нічийний результат.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Челсі в 23 турі АПЛ-2022/23:
Вест Гем — Челсі 1:1
Голи: Емерсон, 28 — Феліш, 16
Вест Гем: Фабіанські — Керер, Огбонна, Аґерд (Джонсон, 80) — Цоуфал, Пакета (Соучек, 14), Райс, Емерсон — Боуен, Бенрахма (Даунс, 66) — Антоніо (Інгз, 66).
Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чілвелл, 67) — Лофтус-Чік (Галлагер, 79), Енцо — Мадуеке 9Маунт, 68), Феліш, Мудрик (Зієш, 67) — Гаверц.
Попередження: Цоуфал — Бадьяшиль.