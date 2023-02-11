У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі не зміг переграти Вест Гем у виїзному лондонському дербі.

Команди обмінялися забитими м'ячами у першому таймі, авторами яких стали Жоау Феліш та Емерсон, після чого більше не забивали та зберегли нічийний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Челсі в 23 турі АПЛ-2022/23:

Вест Гем — Челсі 1:1
Голи: Емерсон, 28 — Феліш, 16

Вест Гем: Фабіанські — Керер, Огбонна, Аґерд (Джонсон, 80) — Цоуфал, Пакета (Соучек, 14), Райс, Емерсон — Боуен, Бенрахма (Даунс, 66) — Антоніо (Інгз, 66).

Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чілвелл, 67) — Лофтус-Чік (Галлагер, 79), Енцо — Мадуеке 9Маунт, 68), Феліш, Мудрик (Зієш, 67) — Гаверц.

Попередження: Цоуфал — Бадьяшиль.