Дивіться відео найкращих моментів матчу 23 туру чемпіонату Англії, що відбувся 11 січня 2023, 19:30.
Борнмут — Ньюкасл, getty images
11 лютого 2023, 22:59
В рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут приймав на своєму полі Ньюкасл Юнайтед і зумів набрати в свій актив один пункт.
"Сороки", будучи фаворитами напередодні протистояння, пропустили першими, коли Сенесі реалізував свій момент на 30-й хвилині. Прямо перед перервою Ньюкаслу вдалося повернути паритет на табло завдяки Альмірону, але більше команди в цьому матчі не забивали.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Борнмут — Ньюкасл в 23 турі АПЛ-2022/23:
Борнмут — Ньюкасл 1:1
Голи: Сенесі, 30 — Альмірон, 45+2
Борнмут: Нето — Сміт (Фредерікс, 79), Стівенс, Сенесі (Міфем, 53), Земура, Лерма — Біллінг, Траоре, Уаттара (Семеніо, 79), Соланке — Ентони (Таверньє, 63).
Ньюкасл: Поуп — Тріппь'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Уіллок (Гордон, 36), Альмірон (Мерфі, 81), Сен-Максімен (Андерсон, 84), Жоелінтон — Ісак.
Попередження: Гордон, Сміт, Ботман