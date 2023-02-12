Клуб попрощався з наставником.
Нейтан Джонс, Getty Images
12 лютого 2023, 12:30
Англійський Саутгемптон офіційно оголосив про звільнення головного тренера Нейтана Джонса.
Разом із Джонсом тренери першої команди Кріс Коен і Алан Шихан також покинули клуб.
Джонс очолив "святих" у листопаді 2022 року, змінивши на цій посаді Ральфа Хазенхюттля. Контракт був розрахований до літа 2026 року.
У 14 матчах під керівництвом Джонса колектив здобув п'ять перемог, з яких лише одна в АПЛ. Також клуб програв 9 матчів.
Рубен Селлес відповідатиме за тренування та готуватиме команду до гри проти Челсі.