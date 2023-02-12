Англія

Клуб попрощався з наставником.

Англійський Саутгемптон офіційно оголосив про звільнення головного тренера Нейтана Джонса.

Разом із Джонсом тренери першої команди Кріс Коен і Алан Шихан також покинули клуб.

#SaintsFC has parted company with Men’s First Team Manager Nathan Jones. — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 12, 2023

Джонс очолив "святих" у листопаді 2022 року, змінивши на цій посаді Ральфа Хазенхюттля. Контракт був розрахований до літа 2026 року.

У 14 матчах під керівництвом Джонса колектив здобув п'ять перемог, з яких лише одна в АПЛ. Також клуб програв 9 матчів.

Рубен Селлес відповідатиме за тренування та готуватиме команду до гри проти Челсі.