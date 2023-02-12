Англія

Утрата двох балів у підсумку може коштувати лондонському клубу чемпіонства.

Напередодні лондонський Арсенал припустився втрати очок у домашньому матчі в рамках двадцять третього туру англійської Прем’єр-ліги проти Брентфорда.

Арсенал — Брентфорд 1:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Одним із наріжних каменів цього протистояння став гол у відповідь від колективу Томаса Франка, який на 74 хвилині записав на свій рахунок нападник Айвен Тоуні.

І якщо безпосереднього до завершального удару головою по порожніх воротах у присутніх на матчі зі складу делегації Арсенала питань не виникло, то до ситуації, що передувала цьому моменту утворилась певна дискусія.

На прес-конференції головний тренер Мікель Артета звернув увагу на те, що автор гольової передачі, півзахисник Крістіан Нергор, під час підготовки подачі з глибокого штрафного з лівого флангу перебував у положенні "поза грою" в той момент, коли вів боротьбу за позицію проти опікуна.

"Я щойно переглядав цей момент на повторі, і можу вам із упевненістю сказати, що це — офсайд. Арбітри пояснили комусь із вас, чому його не зафіксували? Ні. Тоді це мене засмучує.

Імовірно, вони розтлумачать момент пізніше на наступному тижні, але сьогодні ми не отримали жодного пояснення", — заявив іспанський фахівець.

Однак профільні експерти на британському телебаченні не погоджуються з думкою Артети та пропонують інший погляд на епізод: "VAR шукав, чи дійсно був офсайд, і чи Ітан Піннок заблокував Габріеля під час підготовки подачі зі штрафного.

Вони подивились на можливе порушення правил, не побачили його, і тому нічого не сказали Пітеру Бенксу, головному арбітру, який у такому випадку не зробив очевидної помилки.

Однак у розвитку епізоду ближче до воріт, Нергор дійсно перебував в офсайді перед тим, як віддав гольовий пас Тоуні.

Тут правда полягає в тому, що VAR, як виявилось, вивчав не всі можливі лінії офсайду. Фактично, деякі з них просто не були намальовані. Це вже вважається людською помилкою. Якби ці лінії були, гол був би скасований", — заявив Кріс Фой, експерт із оцінки дій арбітрів та представник PGMOL (Professional Game Match Officials Board — організація, яка відповідає за офіційних осіб матчів в англійському професійному футболі).

Наступний матч лондонський Арсенал проведе вдома проти Манчестер Сіті найближчої середи, 15 лютого.