Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 23 туру чемпіонату Англії, що відбувся 11 січня 2023, 17:00.

Лондонський Арсенал у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги не зміг обіграти Брентфорд. Матч закінчився з рахунком 1:1.

Команда Мікеля Артети відкрила рахунок на 66 хвилині, коли у воротах гостей розписався новачок Троссар, але через вісім хвилин Тоуні зрівняв цифри на табло.

Також зазначимо, що у складі "канонірів" весь поєдинок провів українець Олександр Зінченко, який отримав високу оцінку за матч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Брентфорд в 23 турі АПЛ-2022/23:

Арсенал — Брентфорд 1:1

Голи: Троссар, 66 — Тоуні, 74



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака (Вієйра, 81) — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 61).



Брентфорд: Рая — Аєр, Піннок, Мі — Рурслев, Янелт (Дасілва, 71), Нергор, Єнсен, Генрі — Мбемо (Вісса, 72), Тоуні (Шаде, 90+6).



Попередження: Нергор, Шаде.