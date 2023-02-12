Англія

Фахівець попрацював із "святими" лише 94 дні.

Напередодні Саутгемптон відправив у відставку головного тренера клубу Нейтана Джонса та його помічників.

Джонс очолив "святих" у листопаді 2022 року, тому попрацював на своїй посаді лише 94 дні. За цей час його гравці здобули 5 перемог та 9 разів програли.

Звільнення Джонса увійшло до списку найшвидших в АПЛ, проте не опинилось на першому місці.

Меньше попрацювали з клубами: Кіке Санчес Флорес (Вотфорд, 85 днів), Боб Редлі (Суонсі, 84 дні), Франк де Бур (Крістал Пелес, 77 днів), Рене Меленстен (Фулгем, 75 днів) та Лес Рід (Чарльтон, 40 днів).

Саутгемптон займає останню сходинку у таблиці Прем'єр-ліги. На матч із Челсі команду готуватиме Рубен Селлес.