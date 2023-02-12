Манчестер Юнайтед зумів дотиснути Лідс на чужому полі у ендшпілі.

На 80-ій хвилині Маркус Решфорд відкрив рахунок, а далі Алехандро Гарначо забив другий і встановив остаточний результат у зустрічі.

Лідс — Манчестер Юнайтед — 0:2

Голи: Решфорд (80), Гарначо (85)

Лідс: Мельє — Ейлінг, Кох, Вобер, Фірпо — Маккенні (С. Грінвуд, 86), Адамс — Саммервілль, Гаріссон (Ааронсон, 73), Ньйонто — Бемфорд (Ріттер, 58)

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот (Ван Біссака, 73), Магуайр, Шоу, Маласія (Мартінес, 61) — Забітцер, Фред — Санчо (Гарначо, 61), Фернандеш, Решфорд (Еланга, 90+1) — Вегхорст 

Попередження: Фірпо, Маккенні — Фред