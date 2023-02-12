Колектив тен Гага здолав міцного суперника.
Манчестер Юнайтед - Лідс - Getty Images
12 лютого 2023, 18:00
Манчестер Юнайтед зумів дотиснути Лідс на чужому полі у ендшпілі.
На 80-ій хвилині Маркус Решфорд відкрив рахунок, а далі Алехандро Гарначо забив другий і встановив остаточний результат у зустрічі.
Лідс — Манчестер Юнайтед — 0:2
Голи: Решфорд (80), Гарначо (85)
Лідс: Мельє — Ейлінг, Кох, Вобер, Фірпо — Маккенні (С. Грінвуд, 86), Адамс — Саммервілль, Гаріссон (Ааронсон, 73), Ньйонто — Бемфорд (Ріттер, 58)
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот (Ван Біссака, 73), Магуайр, Шоу, Маласія (Мартінес, 61) — Забітцер, Фред — Санчо (Гарначо, 61), Фернандеш, Решфорд (Еланга, 90+1) — Вегхорст
Попередження: Фірпо, Маккенні — Фред