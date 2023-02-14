До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, що відбувся 13 лютого о 22:00.
Івобі та Робертсон, Getty Images
14 лютого 2023, 07:35
У понеділок, 13 лютого, Ліверпуль переграв Евертон у мерсісайдському дербі з рахунком 2:0. Голами відзначилися Мохамед Салах і Коді Гакпо.
Наразі "червоні" знаходяться на дев'ятій сходинці в АПЛ, тоді як "іриски" — вісімнадцяті. Відзначимо, що українець Віталій Миколенко, попри поразку своєї команди, отримав за гру непогану оцінку.
Відео голів та огляд матчу:
Ліверпуль — Евертон 2:0
Голи: Салах, 37, Гакпо, 49
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Е. Робертсон — Гендерсон (Мілнер, 79), Фабіньо, Байцетич (Кейта, 89) — Салах (Елліотт, 90), Нуньєс (Жота, 69), Гакпо (Фірміно, 80).
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Гує, Онана (Девіс, 78), Макніл (Мопе, 77) — Дукуре — Сіммс.
Попередження: Робертсон — Коуді, Дукуре, Пікфорд.