Англія

Захисник провів непоганий матч.

Ліверпуль в рамках поєдинку двадцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Евертон з Миколенком та здобув перемогу з рахунком 2:0.

Авторитетний статистичний портал Whoscored традиційно оцінив учасників зустрічі. Так, Віталій Миколенко отримав непогану оцінку — 6,7 бала.

Більше за нього в складі Евертона отримали лише Гана Гуйє (6,9 бала), Алекс Івобі (7,1) та Джеймс Тарковскі (6,8).

Загалом же, найкращим гравцем зустрічі став Мохамед Салах — його гру оцінили у 8,1 бала.

Нагадаємо, раніше Евертон із Миколенком у складі сенсаційно обіграв Арсенал зі Зінченком у дебютному матчі Дайча.