Англія

Лондонці потребують нового голкіпера.

Тоттенгем розуміє, що кар'єра Уго Льоріса поступово підходить до кінця, тому розглядає варіант підписання нового голкіпера.

Як повідомляє видання CaughtOffside, лондонський клуб розглядає двох претендентів на заміну французу — Яссіна Буну та Яна Облака.

Стверджується, що марокканський голкіпер на цей момент — пріоритетна мета для Тоттенгема.

Контракт Уго Льоріса зі "шпорами" діє до літа 2024 року, проте англійський клуб вже влітку готовий придбати нового гравця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем входить в число претендентів на підписання голкіпера Брентфорда Давіда Рая.