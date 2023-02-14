Лондонці потребують нового голкіпера.
Яссін Буну, getty images
14 лютого 2023, 19:32
Тоттенгем розуміє, що кар'єра Уго Льоріса поступово підходить до кінця, тому розглядає варіант підписання нового голкіпера.
Як повідомляє видання CaughtOffside, лондонський клуб розглядає двох претендентів на заміну французу — Яссіна Буну та Яна Облака.
Стверджується, що марокканський голкіпер на цей момент — пріоритетна мета для Тоттенгема.
Контракт Уго Льоріса зі "шпорами" діє до літа 2024 року, проте англійський клуб вже влітку готовий придбати нового гравця.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем входить в число претендентів на підписання голкіпера Брентфорда Давіда Рая.