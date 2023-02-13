Голкіпер Брентфорда Давід Рая дуже впевнено виступає останнім часом, тому привернув увагу інших клубів.

Як стверджує видання Football London, іспанський футболіст цікавить три гранди чемпіонату Англії — Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Челсі.

Цього сезону він відіграв 23 матчі у всіх турнірах: він пропустив тридцять голів і вісім разів зберіг ворота "сухими".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голкіпер Брентфорда ухилився від відповіді на питання щодо трансферу до Тоттенгема.