Англія

Голкіпер може змінити клуб.

Голкіпер Брентфорда Давід Рая дуже впевнено виступає останнім часом, тому привернув увагу інших клубів.

Як стверджує видання Football London, іспанський футболіст цікавить три гранди чемпіонату Англії — Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Челсі.

Цього сезону він відіграв 23 матчі у всіх турнірах: він пропустив тридцять голів і вісім разів зберіг ворота "сухими".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голкіпер Брентфорда ухилився від відповіді на питання щодо трансферу до Тоттенгема.