Голкіпер може змінити клуб.
Давід Рая, getty images
13 лютого 2023, 22:46
Голкіпер Брентфорда Давід Рая дуже впевнено виступає останнім часом, тому привернув увагу інших клубів.
Як стверджує видання Football London, іспанський футболіст цікавить три гранди чемпіонату Англії — Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Челсі.
Цього сезону він відіграв 23 матчі у всіх турнірах: він пропустив тридцять голів і вісім разів зберіг ворота "сухими".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голкіпер Брентфорда ухилився від відповіді на питання щодо трансферу до Тоттенгема.