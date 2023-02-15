Англія

Керманич Манчестер Сіті запалив перед відповідальною грою.

Манчестер Сіті завершує підготовку до перенесеного матчу проти лондонського Арсенала в рамках дванадцятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал — Манчестер Сіті. Напередодні

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні звітної зустрічі прокоментував настрій у розташуванні його команди.

"Найбільша мотивація перед цією грою особисто для мене полягає в тому, що я не хочу залишати на поталу конкурентів титул Прем'єр-ліги лише тому, що ми в цьому сезоні не схожі самі на себе.

Якщо Арсенал і переможе нас у цій грі, то тільки тому, що наразі вони в кращій формі. Але це ж спорт, я буду першим, хто їх привітає. Тут як завжди.

Хочете титул? Ну то прийдіть і візьміть! Давайте битись! Здобудьте його, бо наразі він — у наших руках! Ми будемо захищати своє звання до останнього дня. У будь-якому випадку, мені хотілося б саме цього: боротись до останнього, щоб спробувати зберегти титул.

Якщо не вдасться, то ми сприйматимемо це як належне. Але ми повинні викластися максимально. Мої гравці повинні відчувати цей тиск кожного дня.

Неможливо виграти два чемпіонати поспіль так, щоб кожен матч був ідеальним. Арсенал має неймовірну історію, яка перевершує нашу за кількістю титулів. У них є щось особливе, чого немає в нас, тому що ми почали вигравати тільки нещодавно.

Ми повинні знайти інший підхід, інші способи, щоб знайти правильний шлях як команда, так і окремо кожен футболіст, щоб у підсумку сказати, що ми все ще можемо здобувати перемоги. Якби цього виклику в нас не було, ми б не були б навіть другими. Ми були б десь далеко-далеко, у середині турнірної таблиці.

Я не знаю, чи насолоджуватись грою — це доречний вислів про цей матч. Ми повинні бути дуже агресивними, витримувати ритм і тиск. На нас збираються тиснути через уболівальників, арбітра, гравців. Ми маємо мати активну позицію стосовно багатьох речей.

Чи в передчутті від прийдешньої гри перебуваю особисто я? Звичайно! Ми бачили, що сталось із Арсеналом останніми тижнями, але знаємо якість цього суперника", — заявив іспанський фахівець.

Матч Арсенал — Манчестер Сіті відбудеться 15 лютого, о 21:30.