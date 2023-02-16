Англія

Дивіться відео найкращих моментів перенесеного матчу 12 туру чемпіонату Англії, що відбувся 15 лютого 2023, 21:30.

У перенесеному матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги ми стали свідками очного протистояння головних претендентів на чемпіонський титул в особі лондонського Арсеналу та Манчестер Сіті, яке пройшло на Емірейтс та завершилося перемогою "містян".

"Каноніри" можуть записати до свого активу перший тайм, під час якого вони більше контролювали м'яч і створювали більше моментів біля воріт суперника, але помилка Такехіро Томіясу у передачі назад через високий пресинг Джека Гріліша дозволила Кевіну Де Брюйне вийти на вигідну ударну позицію та забити перший гол у цьому матчі. На перерву команди пішли за нічийного рахунку, оскільки Букайо Сака пізніше реалізував пенальті і дозволив Арсеналу зрівнятися з Сіті.

Але у другому таймі підопічні Мікеля Артети відверто посипалися і стали частіше помилятися у передачах на своїй половині поля, що стало причиною високого пресингу з боку гравців Сіті. Згодом це вилилося ще в два голи чинного чемпіона в виконанні Джека Гриліша та Ерлінга Голанда, на які Арсенал нічим не відповів, зазнав поразки і поступився Манчестер Сіті першим рядком у таблиці, маючи при цьому один матч у запасі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Сіті в 12 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Арсенал — Манчестер Сіті 1:3

Голи: Сака, 43 (пен.) — де Брюйне, 24, Гріліш, 72, Голанд, 82



Арсенал: Рамсдейл — Томіясу (Вайт, 83), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Жоржиньйо, Джака (Вієйра, 83) — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке — Родрі, Гюндоган — Марез (Аканджі, 62), де Брюйне, Б. Сілва, Гріліш (Фоден, 77) — Голанд.



Попередження: Томіясу — Вокер, Едерсон, Б. Сілва, Гріліш