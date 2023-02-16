32-річний футболіст може поповнити склад каталонської команди.
ІЛКАЙ ГЮНДОГАН, GETTY IMAGES
16 лютого 2023, 14:59
Ілкай Гюндоган може перейти до Барселони безкоштовно влітку, повідомляє журналіст Жерар Морено.
Сьогодні вранці агент півзахисника Манчестер Сіті зустрівся із спортивним керівництвом Барселони.
Зазначається, що перехід Гюндогана до Барселони влітку – реальна можливість. Контракт півзахисника із Манчестер Сіті розрахований до літа 2023 року.
Цього сезону на рахунку капітана Манчестер Сіті 3 голи та 3 результативні передачі у 31 матчі у всіх турнірах.