Англія

32-річний футболіст може поповнити склад каталонської команди.

Ілкай Гюндоган може перейти до Барселони безкоштовно влітку, повідомляє журналіст Жерар Морено.

Сьогодні вранці агент півзахисника Манчестер Сіті зустрівся із спортивним керівництвом Барселони.

Зазначається, що перехід Гюндогана до Барселони влітку – реальна можливість. Контракт півзахисника із Манчестер Сіті розрахований до літа 2023 року.

Цього сезону на рахунку капітана Манчестер Сіті 3 голи та 3 результативні передачі у 31 матчі у всіх турнірах.