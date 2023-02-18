Англія

Представники Ближнього Сходу, як і раніше, торгуватись не планують.

Тривала історія конфлікту поміж уболівальниками англійського Манчестер Юнайтед та керівництвом клубу в підсумку призвела до бажання останніх продати свій актив іншим інвесторам.

У ролі останніх виступили представники правлячої родини Катару та транснаціональна хімічна компанія Ineos на чолі з англійським бізнесменом сером Джеймсом Артуром Реткліффом.

Як повідомляє британська преса, увечері в п’ятницю, 18 лютого, обидва претенденти подали заявки на придбання "Червоних дияволів", причому пропозиція катарської сторони склала 5,62 млрд євро.

Шейх Джассім Бін Хамад Аль Тані, голова Катарського ісламського банку, при цьому зазначає, що зацікавлений у потужних інвестиціях у команду, інфраструктуру та співпраці з уболівальниками клубу, а також хоче "повернути Манчестер Юнайтед колишню славу".

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед найближчий матч зіграє проти Лестера на Олд Траффорд 19 лютого.