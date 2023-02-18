Англія

Помилка коштувала занадто дорого.

Протистояння в рамках двадцять третього туру англійської Прем’єр-ліги поміж лондонським Арсеналом та Брентфордом на Емірейтс завершилось грандіозним скандалом через помилку бригади арбітрів під час використання технології VAR задля перевірки голу нападника команди гостей Айвана Тоуні.

Арсенал — Брентфорд 1:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

У підсумку, невдалі дії головного арбітра зустрічі Пітера Бенкса та його команди було визнано на найвищому суддівському рівні чемпіонату.

Однак лише публічним оголошенням Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), що відповідає за офіційних осів матчів АПЛ, не обмежилась.

Як стало відомо, Лі Мейсон, арбітр VAR на тому матчі, залишив склад організації за "обопільною згодою сторін".

Цей рефері працював на матчах чемпіонату впродовж 15 років, провівши 287 зустрічей у ролі головного арбітра до того, як у сезоні-2021/22 почав займатись технологією VAR.

Повна професійна кар’єра арбітра налічує більше 500 зустрічей, починаючи від 1998 року.

Цікаво, що це була вже друга догана Мейсона в цьому сезоні, тоді як першу він отримав за неправильно скасований гол Ньюкасла в грі проти Крістал Пелес у вересні 2022 року.