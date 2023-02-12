Англія

У суботніх матчах АПЛ як мінімум дві команди постраждали через грубі помилки арбітрів, які відповідали за роботу VAR.

Поточний 23-й тур англійської Прем'єр-ліги ще не встиг завершитися, а вже ввібрав у себе цілу низку скандальних рішень у матчах, пов'язаних із роботою відеоасистента VAR.

Так, орган Professional Game Match Officials Board (PGMOB), який призначає всіх суддів у матчах АПЛ та EFL, а також відповідає за розвиток рівня арбітражу в Англії, офіційно підтвердив факт двох помилок в роботі відеоасистента VAR через "людський фактор".

По-перше, мова йдеться про гол Айвена Тоуні в матчі Арсенал — Брентфорд, який був забитий із положення поза грою і безпосередньо вплинув на підсумковий результат зустрічі (1:1) — це була помилка асистента VAR Лі Мейсона, який забув провести лінію офсайду.

Другою помилкою в роботі VAR через людський фактор, яку визнали у PGMOB, став момент із голом захисника Брайтона Еступіньяна у матчі проти Крістал Пелес (1:1). Чистий гол "чайок" було скасовано через те, що Джон Брукс провів лінію "поза грою" не по тому футболісту Крістал Пелес: замість Гуехі лінію провели по Томкінсу, через що гол помилково не був зарахований.

"PGMOL може підтвердити, що його головний суддівський офіцер Говард Вебб зв’язався з Арсеналом і Брайтоном, щоб визнати та пояснити значні помилки в роботі VAR під час їхніх матчів Прем’єр-ліги в суботу.

Обидва інциденти, які сталися через людську помилку та пов’язані з аналізом ситуацій щодо офсайдів, наразі ретельно перевіряються в PGMOL", — сказано в заяві суддівського органу у його Twitter.

Що стосується руки півзахисника Вест Гема Томаса Соучека у своєму штрафному майданчику в матчі з Челсі після удару Конора Галлахера, через що в таборі "синіх" потребували призначити пенальти, то цей момент у PGMOB ніяк не коментували.