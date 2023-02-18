Англія

Сенегальський захисник — по ексгравця Шахтаря.

Центральний захисник Челсі Каліду Кулібалі позитивно висловився на адресу Михайла Мудрика, вважаючи його гру чаклунством.

"Мені до вподоби наші новачки. Я хочу відзначити Мудрика, давно спостерігав за його грою. Ми спілкувалися у соцмережах, тож були вже трохи знайомі.

Михайло дуже гарно виглядає на тренуваннях. Він — швидкий футболіст, який чудово працює з м'ячем. Феліш теж, всі знають про його техніку. Коли м'яч у ногах цих двох, це схоже на чаклунство", — наводить слова Кулібалі Goal.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик — один із найгірших у складі Челсі у матчі проти Боруссії Д за версією WhoScored.