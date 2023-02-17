Ліга Європи

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Ренном.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Ренна (2:1).

"Я в Шахтарі вже 13 років — футболісти приходили та йшли, після чого здобували досягнення в інших лігах, і це нормальний процес. Потрібно розуміти, що Мудрик поїхав. Треба використовувати тих хлопців, що є, грати без нього. Все нормально, йдемо далі, розвиваємося.

Результат хороший, ми перемогли, але у Франції буде складно. Вважаю, якби було 2:0, то легше б не було. Повинні не розслаблятися, а, мабуть, ще більше бути сконцентрованими та підготуватися до матчу", — сказав Степаненко в ефірі MEGOGO.

Раніше повідомлялося, що хавбек Шахтаря Дмитро Криськів претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.