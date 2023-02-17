Ліга Європи

Хавбек "гірників" поділився своїми думками про Михайла Мудрика після матчу з Ренном.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував трансфер Михайла Мудрика в Челсі, поділившись своїми думками після гри з французьким Ренном у 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Тяжко зараз говорити про результат, бо могли зробити більше і цей образливий гол, який не дуже хотілося пропускати. Рахунок в один м'яч досить важкий перед другим матчем, але ми зробили лише один крок, а треба зробити ще один. Ми готувалися не до одного матчу – у нас є два матчі, тож зараз усі думки про друге протистояння.

Було дуже важко, бо майже три місяці ми не грали офіційних поєдинків, а Ренн грає кожні чотири дні. Фізично було важко як для мене, так і для команди. Але такі наші реалії, тому ми маємо до них звикнути.

Коли ми віддавали м'яч Ренну, то виникали труднощі і було дуже важко. Вони дуже добре контролюють м'яч. Тому нам краще бути з м'ячем, що треба врахувати у другій грі. Потрібно виправити помилки в обороні і я думаю, що у нас все вийде і ми пройдемо далі.

Звичайно, Мудрик був нашим ключовим гравцем, котрий робив різницю на полі. Наразі його немає в команді, а в нас є інші конкурентоспроможні футболісти, які працюють заради перемоги та результату. Починаємо вже забувати, як грали з ним — у нас є команда і ми так граємо", — сказав Судаков в ефірі FootballHub.

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