Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Арсенал.

Бірмінгемська Астон Вілла зіграє проти лондонського Арсенала в рамках двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Унаї Емері, після поразки від Манчестер Сіті (1:3), вирішив використати з перших хвилин Кеша та Морено на флангах захисту, тоді як до пари центральних повернеться Мінгс, а Макгінн зіграє праворуч у півзахисті. Коутінью повернеться до пари нападників із Воткінсом.

Мікель Артета, на тлі поразки від того ж таки Манчестер Сіті (1:3), залучив до стартового складу Вайта праворуч у захисті, тоді як Троссар вийде ліворуч в атаці. Олександр Зінченко зберіг своє місце на лівому фланзі захисту.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Морено — Макгінн, Дуглас Луїс, Камара, Буендія — Коутінью, Воткінс.

Запасні: Сінісало, Чемберс, Янг, Дінь, Дендонкер, Ремсі, Траоре, Дуран, Бейлі.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Жоржиньйо, Джака — Сака, Нкетіа, Троссар.

Запасні: Тернер, Тірні, Ківьор, Голдінг, Томіясу, Сміт-Роу, Вієйра, Мартінеллі, Нельсон.



Гра Астон Вілла — Арсенал почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.