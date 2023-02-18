Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Ліверпуль.

Ньюкасл прийматиме Ліверпуль на Сент-Джеймс Парк у рамках двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Едді Гау, після нічиєї проти Борнмута (1:1), залучив до стартового складу Андерсона до трійки в центрі поля.

Юрген Клопп, на тлі перемоги над Евертоном у дербі (2:0), вирішив використати з перших хвилин ван Дейка в центрі захисту.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Жоелінтон, Андерсон — Альмірон, Ісак, Сен-Максімен.

Запасні: Дубравка, Дамметт, Ласеллс, Льюїс, Манкільо, Рітчі, Мерфі, Гордон, Вілсон.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Байцетич — Салах, Гакпо, Нуньєс.

Запасні: Келлегер, Цимікас, Матіп, Філліпс, Мілнер, Кейта, Елліотт, Фірміно, Жота. Окслейд-Чемберлен, Джонс, Карвалью.



Гра Ньюкасл — Ліверпуль почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.