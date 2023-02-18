Англія

"Містяни" на останніх хвилинах втратили перемогу.

У рамках 24 раунду англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у гостях зустрічався з Ноттінгем Форест.

На містян очікував досить складний виїзд, адже господарі набрали досить непоганої ходи в АПЛ. Перший небезпечний момент був в Ноттіенгема. Джонсон обійшов захисників та пробив сильно, проте м'яч пролетів біля правої стійки.

Проте Сіті відповів голом на 41 хвилині. Бернарду Сілві вдався неймовірний постріл здалеку, на який ніяк не зміг відреагувати Кейлор Навас.

У другому таймі "містяни" повністю контролювали гру. Моменти були в Фодена та Голанда, але вони їх не змогли реалізувати. Проте господарі реалізували майже перший момент у другому таймі. Кріс Вуд вийшов на 79, а на 84 вже забив після прострілу від Гіббс-Вайта у порожні ворота.

Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті 1:1

Гол: Вуд, 84 — Бернарду Сілва, 41

Ноттінгем Форест: Навас — Ор'є (Вуд, 79), Феліпе, Уоррелл, Лоді (Тоффоло, 79) — Колбеэк (Вільямс, 58), Шелві (Мангаля, 72), Фройлер, Гіббс-Вайт, Даніло (Аю, 58) — Джонсон.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Ляпорт, Рубен Діаш, Гюндоган — де Брюйне (Альварес, 90), Гріліш, Бернарду Сілва, Родрі, Фоден (Аке, 90) — Голанд.

Попередження: Воррелл.