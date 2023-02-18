Англія

Колишній вінгер Шахтаря приніс перемогу Фулгему над Брайтоном.

У поєдинку 24 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Фулгем мінімально обіграв Брайтон з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола у цьому протистоянні став вінгер Манор Саломон, відомий в Україні за виступами за донецький Шахтар.

23-річний ізраїльтянин відзначився важливим для своєї команди м'ячем на 88-й хвилині, який і приніс перемогу Фулгему.

Цікаво, що в минулому поєдинку АПЛ проти Ноттінгем Форест Манор Соломон також забив гол на 88-й хвилині. Тоді матч завершився перемогою "дачників" з рахунком 2:0, а ще один гол забив інший ексірок Шахтаря Вілліана.