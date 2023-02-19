Англія

Керманич Челсі прокоментував моторошний епізод у матчі проти Саутгемптона.

Лондонський Челсі напередодні в матчі двадцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги на власному полі поступився Саутгемптону.

Челсі — Саутгемптон 0:1 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Окрім гіркої поразки, наприкінці основного часу зустрічі господарі поля були вимушені стикнутись із травмою голови в свого капітана Сесара Аспілікуети, якого ударом через себе нокаутував Секу Мара під час верхової боротьби за м’яч.

Допоки іспанцю надавали необхідну медичну допомогу та виносили на ношах за межі поля, головний тренер "пенсіонерів" Грем Поттер помітно переймався за стан свого підопічного. Після завершення гри керманич Челсі розповів про стан Аспілікуети.

"Наразі він перебуває в лікарні під наглядом медичного персоналу. На щастя, він залишався в свідомості весь цей час, тож це виглядає обнадійливо.

Сесар мав розмову зі своєю дружиною, яка дуже за нього переймається, як і всі ми. Очевидно, що це був абсолютно жахливий випадок", — заявив англійський фахівець.

Наступний матч для лондонського Челсі проходитиме на полі Тоттенгема.