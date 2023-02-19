Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 24 туру чемпіонату Англії, що відбувся 19 лютого 2023, 16:00.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги замість очікуваного конкурентоспроможного матчу ми побачили більш ніж впевнену перемогу Манчестер Юнайтед над Лестером.

Підопічні Еріка тен Гага відправили у ворота "лисиць" три безвіповідні м'ячі, авторами яких стали Маркурс Рашфорд (дубль) і Джейдон Санчо.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Лестер в 24 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0

Голи: Рашфорд 25, 56, Санчо 61

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу (Ван-Біссака, 69) – Фред (Мактоміней, 59), Забітцер (Мейну 80) – Рашфорд (Еланга 69), Фернандеш, Гарначо (Санчо 46) – Вегхорст

Лестер: Ворд – Кастань, Суттар, Фас, Крістіансен – Менді (Сумаре, 59), Дьюсберрі-Холл (Тілеманс, 59) – Тете (Прат, 75), Меддісон, Барнс – Іхеаначо (Варді, 75)

Попередження: Фас, 45+2, Менді, 48.