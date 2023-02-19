Англія

Команда Еріка тен Гага здобула переконливу перемогу над "лисицями".

У 24-му турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймав Лестер на своєму полі. Для підопічних тен Гага склалася дуже зручна ситуація, адже і Ньюкасл і Ман Сіті втратили очки, а значить перемога наближала "червоних дияволів" до "містян" і віддаляла від "сорок".

Манкуніанці очікувано захопили ініціативу і змусили суперника діставати м'яч з сітки власних воріт вже на 25-й хвилині. Відзначився Рашфорд, асистував йому Фернандеш. 1:0.

На початку другого тайму Маркус оформив дубль після передачі від Фреда. 2:0. До речі, в перегонах бомбардирів англієць вийшов на третє місце, тепер у нього і в Айвена Тоні з Брентфорда по 14 м'ячів.

Розгромний для Лестера рахунок на 61-й хвилині зробив Санчо. І знову в асистентах Бруну Фернандеш. 3:0.

Ця перемога наблизила МЮ до групи лідерів — тепер до Ман Сіті 3 бали, а до Арсеналу — 5. Вже на початку березня у 25 турі МЮ зіграє на Енфілді проти Ліверпуля.

Лестер залишився на 14 місці з 24 очками. В наступному турі підопічним Роджерса належить зіграти проти Арсеналу.

Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0

Голи: Рашфорд 25, 56, Санчо 61

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу (Ван-Біссака, 69) – Фред (Мактоміней, 59), Забітцер (Мейну 80) – Рашфорд (Еланга 69), Фернандеш, Гарначо (Санчо 46) – Вегхорст

Лестер: Ворд – Кастань, Суттар, Фас, Крістіансен – Менді (Сумаре, 59), Дьюсберрі-Холл (Тілеманс, 59) – Тете (Прат, 75), Меддісон, Барнс – Іхеаначо (Варді, 75)

Попередження: Фас, 45+2, Менді, 48.