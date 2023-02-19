Англія
19 лютого 2023, 20:26
Тоттенгем здолав Вест Гем у дербі та піднявся до топ-4 АПЛ
Команда Антоніо Конте скористалась черговою похибкою Ньюкасла.
Тоттенгем — Вест Гем, Getty Images
19 лютого 2023, 20:26
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тоттенгем — Вест Гем 2:0
Голи: Емерсон Роял, 55, Сон, 72
Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле (Перішич, 78) — Емерсон Роял, Гейб’єрг, Скіпп (Сарр, 89), Девіс — Кулушевські (Моура, 89), Рішарлісон (Сон, 67) — Кейн.
Вест Гем: Фабіанські — Керер, Огбонна (Джонсон, 81), Аґерд — Цоуфал, Соучек, Райс, Емерсон Палмьєрі (Форнальс, 82) — Боуен, Даунс (Бенрахма, 72) — Антоніо (Інгз, 72).
Попередження: Скіпп, Перішич — Антоніо