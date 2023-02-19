Англія

Керманич Манчестер Юнайтед висловився про впевнену перемогу в матчі проти Лестера.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги замість очікуваного конкурентоспроможного матчу ми побачили більш ніж впевнену перемогу Манчестер Юнайтед над Лестером з рахунком 3:0.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поділився емоціями від цього протистояння, переможний результат якого допоміг його команді скоротити своє відставання в турнірній таблиці АПЛ від другого Манчестер Сіті до трьох очок, а від лідируючого Арсеналу — до п'яти пунктів (проте в "канонірів" ще є один матч в запасі).

"Чудовий результат. Важко підтримувати продуктивність на одному рівні, коли граєш кожен третій день. Сьогодні було дійсно важко.

В першому таймі Лестер зіграв блискуче, тільки завдяки де Хеа ми не пропустили до перерви. На щастя, потім нам вдалося дещо виправити ситуацію, і вже другий тайм у нашому виконанні був блискучим. Було приємно спостерігати за тим, як ми створювали стільки моментів і забивали чудові голи.

Ми не думаємо про гонку за титул. Ми думаємо про наступну гру, яка відбудеться у четвер", — цитує слова Еріка тен Гага BBC Sport з посиланням на Sky Sports.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Лестер Сіті ви можете на Football.ua.