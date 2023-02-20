Англія

Англія продовжує підтримувати Україну.

За інформацією The Athletic, всі команди АПЛ у 25 турі вийдуть на матчі у синьо-жовтих пов’язках на підтримку України у річницю вторгнення рф.

Тур розпочнеться матчем Фулгем — Вулвергемптон, поєдинок відбудеться 24 лютого, початок о 22:00. Закриють тур 26 лютого лондонським дербі між Тоттенгемом і Челсі.

Раніше повідомлялось, що коментатор beIN Sports зробив пожертву Україні для боротьби з російською агресією після інциденту з Маліновським.