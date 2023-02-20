Англія

Емоційний коментар Олександра після драматичної перемоги на Вілла Парк.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здійснив неймовірний камбек та здобув гостьову перемогу над Астон Віллою з рахунком 4:2.

Автором другого голу у складі "канонірів" став Олександр Зінченко. Українець поділився емоціями від камбеку своєї команди двічі протягом минулого матчу з бірмінгемцями.

"Якщо чесно, гра у першому таймі була недостатньо гарною. Я взагалі не задоволений нею. У другому таймі ми показали характер, показали, що ця команда має яйця.

Щасливий, що допоміг команді забитим голом, але три очки для мене завжди були пріоритетом", – сказав захисник Арсеналу в інтерв'ю Football London.

Дивитися відео голів та огляд матчу Астон Вілла — Арсенал ви можете дивитися на Football.ua.