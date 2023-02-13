Франция

Філ Шоен відгукнувся на пропозицію українського півзахисника, щоб вибачитись за свою помилку, зроблену у прямому ефірі.

Поєдинок 23-го туру французької Ліги 1 проти Клермона завершився не лише перемогою Марселю з рахунком 2:0, а й скандалом під час його трансляції.

Коментатори бродкастера beIN Sports під час виконання штрафного від атакуючого півзахисника "провансальців" Руслана Маліновського на 36 хвилині зустрічі назвали українця "росіянином", а його удар порівняли з "спутнікболом" (ВІДЕО).

Пізніше один із коментаторів того матчу Філ Шоен написав у соціальній мережі Twitter слова виправдання та вибачення за свою помилку в прямому ефірі, проте українського футболіста це вибачення не влаштувало.

Натомість Руслан Маліновський запропонував американському футбольному коментатору вибачитися під час прямої трансляції наступного матчу Марселя, а також зробити грошову пожертву в один із благодійних фондів на допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.

Наступного дня Філ Шоен прикріпив скріншот оплати, зробивши пожертву в розмірі 100$, написавши в Twitter наступне: "Нехай людям допомагає і благословляє..."

Руслан Маліновський подякував коментатору beIN Sports і, зважаючи на все, конфлікт відтепер вичерпаний.