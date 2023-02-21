Англія

Однак він не займався із партнерами.

Челсі повідомив про стан здоров'я Сесара Аспілікуети, клуб випустив заяву з цього приводу.

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33-річного футболіста виписали з лікарні, він мав струс мозку. Він продовжує відновлення у розташуванні клубу, а медичний штаб стежить за його станом.

При цьому, сьогодні іспанець відвідав тренування команди, але сам із партнерами не займався.

Нагадаємо, що Аспілікуета отримав удар ногою в голову від Секу Мари в матчі 24 туру чемпіонату Англії проти Саутгемптона (0:1).