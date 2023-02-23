Англія

Обмежились грошовими штрафами.

Дербі в межах одного міста завжди бувають доволі запальними, і протистояння Ліверпуля поміж однойменним клубом та Евертон не є виключенням із цього твердження.

Ліверпуль — Евертон 2:0 Відео голів та огляд матчу 13.02.2023

У контексті нещодавнього протистояння поміж "червоними" та "ірисками", що відбулось на Енфілді в рамках двадцять третього туру англійської Прем’єр-ліги, також було що пригадати, окрім самого факту перемоги колективу Юргена Клоппа.

Під час одного з ігрових моментів емоції настільки затьмарили розум футболістами, що вони влаштували масову бійку на 86 хвилини, яка відбувалась перед секторами з уболівальниками та лавами для запасних.

Епізод не міг залишитись без реакції Дисциплінарного комітету АПЛ, і в підсумку обидва клуби дістали покарання.

Щоправда, цього разу організатори змагань обмежились лише грошовими штрафами — 25 тис. фунтів стерлінгів для Ліверпуля та 40 тис. фунтів стерлінгів для Евертона відповідно.

Гостьовому колективу дісталось більше через те, що його футболісти вже в потрапляли в поточному сезоні до схожої ситуації під час домашнього матчу проти Крістал Пелес.

"Незалежна регуляторна комісія наклала штрафи під час наступного слухання, і її письмове викладення причин такого рішення буде опубліковане в належний час", — заявила прес-служба АПЛ.

Нагадаємо, що наразі Ліверпуль іде восьмим із 35 очками, тоді як Евертон посідає 16 сходинку з 21 здобутим балом.