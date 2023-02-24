Англія

Гарний жест від англійських команд.

В рамках двадцять п'ятого туру елітного дивізіону Фулгем грає проти Вулвергемптона.

Капітани кожної команди вийшли на матч з жовто-синіми пов'язками. Зазначимо, що перед стартовим свистком диктор на стадіоні закликав фанатів допомагати Україні, а на табло показали фразу "Футбол об'єднує" на фоні українського прапора.

Рік повномасштабної війни: Рамос, Евертон та інші підтримали Україну на річницю вторгнення

Цей жест присвячений річниці повномасштабного вторгнення в Україну з боку россії.

Матч між Вулвергемптоном та Фулгемом розпочався о 22:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.