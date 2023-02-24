Україна

Зібрали для вас, як футбольний світ підтримує Україну у боротьбі з російськими загарбниками.

Рівно рік з початку повномасштабної російсько-української війни. Або ж якщо сказати інакше — з ескалації війни, яку російський агресор розв'язав за 8 років до того. Рівно рік, як життя більшості з нас розділилося на "до" та "після".

Хтось втратив спокій і добробут. Хтось — дім. Багато хто переїхав до іншого міста, а деякі — до інших країн. Та найбільша трагедія, що багато людей через російських нелюдей втратили свої життя.

З першого дня повномасштабної війни футбольний світ здебільшого не переставав підтримувати Україну у боротьбі з російськими загарбниками та терористами. Пропонуємо вам подивитися, як у річницю російського вторгнення до нашої країни цей футбольний світ підтримав український народ.

Англійська Прем'єр-ліга продовжує бути солідарною з українським народом. У річницю повномасштабного вторгнення россії в нашу країну стало відомо, що в рамках 25-го туру АПЛ капітани всіх команд вийдуть із пов'язками в кольорах українського прапора, а головні тренери зможуть одягнути спеціальні значки "Футбол стоїть разом", що виготовлені вручну українськими дітьми, які через війну були вимушені тимчасово виїхати з України.

"Щоб продемонструвати нашу постійну підтримку народу України, Прем’єр-ліга та її клуби продемонструють, що "Футбол стоїть разом" у всіх матчах, які відбудуться 24-26 лютого. Капітани на матчах будуть носити нарукавні пов’язки національних кольорів України – синьо-жовті.

Менеджери зможуть носити значки "Футбол стоїть разом", виготовлені вручну українськими дітьми, тимчасово переміщеними через вторгнення. Це ж послання "Футбол стоїть разом" також буде показано вболівальникам на стадіонах на великих екранах".

Легенда збірної Іспанії та центральний захисник Парі Сен-Жермен Серхіо Рамос підтримав Україну разом із благодійним фондом UNICEF, нагадавши про збір для допомоги українським дітям в Іспанії та опублікувавши фотографію в худі з українським прапором.

Футбольний клуб лондонський Арсенал із перших днів повномасштабної війни підтримав Україну. У річницю вторгнення над тренувальною базою "канонірів" у Колні з'явився український прапор, про що повідомив півзахисник Олександр Зінченко у своїх соціальних мережах.

Національна збірна Шотландії, з якою Україна перетиналася у кваліфікації на чемпіонат світу-2022 та Лізі націй, також не залишилася осторонь:

"Ми приєднуємося до Великобританії хвилиною мовчання, щоб відзначити першу річницю вторгнення в Україну. Футбол стоїть разом".

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, виступив із підтримкою України:

"Сьогодні об 11 годині ранку ми приєднаємося до загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб відзначити першу річницю вторгнення Росії в Україну. #StandWithUkraine #StandForFreedom 💙💛".

Один із претендентів на повернення до англійської Прем'єр-ліги, футбольний клуб Вотфорд, написав наступне:

"У важкі часи, футбол стоїть разом, і ми продовжуємо демонструвати нашу підтримку народу України та всім тим, хто продовжує страждати від триваючого конфлікту".

Стокпорт Каунті та Кембридж Юнайтед із нижчих дивізіонів Англії не залишилися осторонь.

Провідні британські газети вийшли сьогодні з матеріалами про Україну на перших шпальтах. Це ще один спосіб нагадати людям про те, що війну не завершено, а россія рано чи пізно має відповісти за свої злочини, скоєні в нашій країні.

Daily Mail:

The Daily Telegraph:

The Times:

Daily Mirror:

The Economist: