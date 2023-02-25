Англія

Трохи більше року тому лондонський клуб ще не був упевнений у доцільності такого рішення.

Англійський центральний захисник Ерік Даєр розпочинав власний футбольний шлях у доволі незвичному як для представників власної країни місці — академії лісабонського Спортінга, а вже в 2014 році перебрався на батьківщину заради виступів у лондонському Тоттенгемі.

Із тих пір 29-річний виконавець є невід’ємною частиною колективу "шпор", проте останнього разу свій контракт із клубом він продовжував ще в 2020 році, тому чинна угода наступного сезону вже має добігти кінця.

І якщо ще на початку попередньої кампанії Тоттенгем хотів навіть продати англійця, то наразі головний тренер Антоніо Конте не може знайти для нього гідної заміни.

Саме тому, згідно інформації від італійського журналіста Ніколо Скіри, лондонський клуб розпочав перемовини про підписання нового контракту з Даєром на поліпшених умовах.

У поточному сезоні Ерік відіграв 30 матчів, забивши два голи.