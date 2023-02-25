Англія

Німець може перебратись в чемпіонат Англії.

Півзахисник Майнца Антон Штах якісними виступами привернув увагу декількох провідних клубів чемпіонату Англії.

Як повідомляє видання 90minut, на німецького футболіста претендують Ліверпуль та Тоттенгем.

Зазначимо, що в цьому сезоні Антон Штах провів 22 матчі на клубному рівні, в яких відзначився голом та трьома асистами.

Transfermarkt оцінив гравця у 15 мільйонів євро. Його контракт з Майнцом діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейта готовий залишити Ліверпуль вільним агентом, тому "червоним" буде потрібен новий гравець в центр поля.