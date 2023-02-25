Англійський захисник зацікавив декілька клубів.
Кріс Смоллінг, getty images
25 лютого 2023, 15:19
Захисник Роми Кріс Смоллінг може повернутись в елітний дивізіон чемпіонату Англії, повідомляє видання 90min.
Стверджується, що на колишнього футболіста Манчестер Юнайтед претендують Евертон, Вест Гем, Лестер Сіті та Фулгем.
Контракт англійського захисника з Ромою діє до кінця цього сезону. Він відіграв 32 поєдинки в цьому сезоні та забив три голи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Смоллінг отримав пропозицію від представника чемпіонату Італії — Інтера.