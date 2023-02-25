Англія

Англійський захисник зацікавив декілька клубів.

Захисник Роми Кріс Смоллінг може повернутись в елітний дивізіон чемпіонату Англії, повідомляє видання 90min.

Стверджується, що на колишнього футболіста Манчестер Юнайтед претендують Евертон, Вест Гем, Лестер Сіті та Фулгем.

Контракт англійського захисника з Ромою діє до кінця цього сезону. Він відіграв 32 поєдинки в цьому сезоні та забив три голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Смоллінг отримав пропозицію від представника чемпіонату Італії — Інтера.