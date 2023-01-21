Чинний контракт футболіста з Ромою розрахований до цього року.
Кріс Смоллінг, Getty Images
21 січня 2023, 15:30
Захисник Роми Кріс Смоллінг може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 33-річного англійця зацікавлений Інтер, який хоче підписати футболіста як вільного агента, запропонувавши йому контракт до літа 2025 року із зарплатою у розмірі 3,5 мільйонів євро за сезон.
Діючий контракт Смоллінга з Ромою розрахований до літа цього року.
Також зазначається, що Рома хоче продовжити контракт із Крісом, пропонуючи угоду на покращених умовах.
Нинішнього сезону Смоллінг провів 24 матчі, в яких забив три м'ячі.