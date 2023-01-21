Італія

Чинний контракт футболіста з Ромою розрахований до цього року.

Захисник Роми Кріс Смоллінг може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного англійця зацікавлений Інтер, який хоче підписати футболіста як вільного агента, запропонувавши йому контракт до літа 2025 року із зарплатою у розмірі 3,5 мільйонів євро за сезон.

Діючий контракт Смоллінга з Ромою розрахований до літа цього року.

Також зазначається, що Рома хоче продовжити контракт із Крісом, пропонуючи угоду на покращених умовах.

Нинішнього сезону Смоллінг провів 24 матчі, в яких забив три м'ячі.