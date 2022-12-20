Італія

Англієць може змінити клуб.

Інтер через можливу втрату декількох провідних центральних захисників потребує посилення цієї позиції.

Як повідомляє видання Calciomercato, італійський гранд розпочав перемовини з захисником Роми Крісом Смоллінгом.

Контракт між англійським гравцем та римлянами завершується вже літом наступного року, тому він може перебратись в нову команду безплатно.

Нинішнього сезону Смоллінг провів 21 матч за Рому, в яких забив три голи. Він заробляє 3,5 мільйони євро за сезон.

Нагадаємо, що Рома хоче зберегти захисника та пропонує йому новий контракт.