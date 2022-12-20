Англієць може змінити клуб.
Кріс Смоллінг, getty images
20 грудня 2022, 20:59
Інтер через можливу втрату декількох провідних центральних захисників потребує посилення цієї позиції.
Як повідомляє видання Calciomercato, італійський гранд розпочав перемовини з захисником Роми Крісом Смоллінгом.
Контракт між англійським гравцем та римлянами завершується вже літом наступного року, тому він може перебратись в нову команду безплатно.
Нинішнього сезону Смоллінг провів 21 матч за Рому, в яких забив три голи. Він заробляє 3,5 мільйони євро за сезон.
Нагадаємо, що Рома хоче зберегти захисника та пропонує йому новий контракт.