Англія

Керманич Арсеналу — про перемогу в матчі проти Лестера.

У рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув гостьову перемогу над Лестером у капітанському матчі Олександра Зінченка.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився емоціями від результату цього протистояння та підтримав український народ у боротьбі з російськими окупантами.

"Ми домінували впродовж усього матчу. Все було чудово – гра, розуміння вільного простору. Для більшої кількості голів не вистачало лише останньої передачі. Скасований гол розчарував, але добре, що ми дали супернику змогу завдати тільки один удар.

Ми раді, що здобули дві поспіль виїзні перемоги. Вони були цілком заслуженими. Ми хотіли перемогти для Зінченка, для його родини та тих, кого він любить. Для українських людей, які надихають світ своїм бойовим духом вже впродовж року", — цитує слова Мікеля Артети Football London.

Дивитися відео гола та огляд матчу Лестер — Арсенал ви можете на Football.ua.