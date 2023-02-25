Англія

Норвежець знову забив у чемпіонаті Англії.

У рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у гостях з великим рахунком переграв Борнмут — 4:1.

Другий гол команди Пепа Гвардіоли записав на свій рахунок найкращий бомбардир Ерлінг Голанд.

Цей м'яч став для молодого норвежця 27 у сезоні-2022/23 АПЛ. Таким чином він встановив рекорд Сіті по голам за один сезон у Лізі.

Відзначимо, що минулий рекорд належав легенді "містян" Серхіо Агуеро. Аргентинець у сехоні-2014/15 забив 26 голів у Прем'єр-лізі.

Загалом Голанд має на своєму рахунку в усіх змаганнях 33 голи та 4 асисти в 32 поєдинках.