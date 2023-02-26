Дивіться відео найкращих моментів матчу 25 туру чемпіонату Англії, що відбувся 25 лютого 2023, 21:45.
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26 лютого 2023, 00:31
У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес зіграв у нульову нічию з Ліверпулем.
Протягом матчу командам не вдалося реалізувати свої моменти, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Крістал Пелес — Ліверпуль в 25 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:
Крістал Пелес — Ліверпуль 0:0
Крістал Пелес: Гуайта – Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл – Дукуре, Локонга – Олісе, Аю, Шлупп (Езе 71) – Матета (Едуар 71)
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд (Фабіньо 71), Матіп, ван Дейк, Робертсон – Кейта (Елліот 46), Хендерсон, Мілнер – Салах, Гакпо (Байчетич 85), Жота (Фірміно 72)
Попередження: Клайн – Кейта, Хендерсон, Фабіньо, Матіп, Робертсон