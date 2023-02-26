У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес зіграв у нульову нічию з Ліверпулем.

Протягом матчу командам не вдалося реалізувати свої моменти, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Крістал Пелес — Ліверпуль в 25 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Крістал Пелес — Ліверпуль 0:0

Крістал Пелес: Гуайта – Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл – Дукуре, Локонга – Олісе, Аю, Шлупп (Езе 71) – Матета (Едуар 71)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд (Фабіньо 71), Матіп, ван Дейк, Робертсон – Кейта (Елліот 46), Хендерсон, Мілнер – Салах, Гакпо (Байчетич 85), Жота (Фірміно 72)

Попередження: Клайн – Кейта, Хендерсон, Фабіньо, Матіп, Робертсон