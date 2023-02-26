Англія

Керманич Вест Гема подолав видатну позначку.

Напередодні в рамках двадцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Вест Гем на власному полі не залишив шансів Ноттінгем Форест (4:0).

Ця перемога дозволила "молотобійцям" піднятись із зони вильоту одразу на 16 сходинку турнірної таблиці, скоротивши відстань від тих самих "лісників" усього до двох залікових балів.

Окрім цього, успіх у звітній зустрічі гарантував головному тренеру "залізних" Девіду Моєсу 250 перемогу на чолі клубу з АПЛ в тренерській кар’єрі.

59-річний шотландський фахівець таким чином долучився до дуже престижної категорії фахівців, яким також удавалось подолати цю позначку.

Аналогічний здобуток за собою зафіксували Арсен Венгер (476) та сер Алекс Фергюсон (528).

У своїй кар’єрі в "елітному" дивізіоні Девід працював на чолі Евертона, Сандерленда та Вест Гема.