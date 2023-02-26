Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував нічию проти Крістал Пелес.

Напередодні Ліверпуль у гостьовому матчі проти Крістал Пелес у рамках двадцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги вчергове в поточному сезоні поділив очки з суперниками.

Крістал Пелес — Ліверпуль 0:0 Відеоогляд матчу АПЛ

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення зустрічі прокоментував виступ своєї команди.

"За часи мого перебування в клубі ми зіграли багато ігор, які були схожі на цей матч. Але є одна відмінність — у них ми забивали. Сьогодні ж цього не відбулось. Я добре пам’ятаю кілька останніх візитів сюди, коли постійно нам удавалось забити зі стандарту чи швидкої контратаки. Але не цього разу. Чи могли ми це виправити за ходом гри? Думаю, що так.

Із першої діагоналі від Трента, яка полетіла до ауту, ми більше не грали на довгих м’ячах. Ми постійно перебували в глибині, проте не могли перейти до загострення через брак руху. Окрім того, постійно існував ризик помилитись на пропустити непотрібний м’яч. Від цього повинні були відштовхуватись, проте в суперників була ситуація, коли вони влучили в поперечину.

Окрім того моменту, Пелес не створював для нас загрози. Це можна вважати гарним знаком, як і власне результат — здобутий бал, "сухий" матч, важка дуель. Будемо продовжувати працювати.

Дарвін Нуньєс сьогодні був відсутній через травму плеча, якої він зазнав ще в грі проти Ньюкасла. Проти Реала він грав на уколах, бо не було структурних ушкоджень, але наступного дня він отримав ще один удар, і взагалі не міг рухати рукою. Подивимось, скільки він буде відновлюватись. Джо Гомеса тим часом не було через м’язову травму.

Я побачив у очах футболістів враження, нібито вони програли цей матч. Але це не так. Ми багато чого можемо про себе думати, але не можна страждати через власні колишні досягнення. Цей сезон не буде таким, про який писатимуть у підручниках з історії, знімати про нього фільми, чи щось таке. Але все одно потрібно його дограти до кінця, і ми це зробимо", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Ліверпуль зіграє проти Вулвергемптона.