Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фінального поєдинку Кубку англійської ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

Манчестер Юнайтед та Ньюкасл розіграють на Вемблі Кубок англійської ліги.

Ерік тен Гаг, після перемоги над каталонською Барселоною (2:1), залучив до стартового складу Далота на правому фланзі захисту, тоді як Антоні розташується над ним у атаці, а Веггорст повернеться на вістря. Рашфорд встиг відновитись від пошкодження, тож гратиме ліворуч.

Едді Гау, на тлі поразки від Ліверпуля (0:2), використав із перших хвилин Каріуса в рамці воріт, тоді як до центрального трикутника повернеться Гімараєс, а Вілсон очолить атаку.

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Веггорст.

Запасні: Гітон, Лінделеф, Магвайр, Маласія, Ван-Біссака, Маласія, Мактоміней, Забітцер, Гарначо, Санчо.



Ньюкасл: Каріус — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Гімараєс, Лонгстафф, Жоелінтон — Альмірон, Вілсон, Сен-Максімен.

Запасні: Гіллеспе, Ласеллс, Рітчі, Таргетт, Ісак, Манкільо, Мерфі, Віллок, Андерсон.



Гра Манчестер Юнайтед — Ньюкасл почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.